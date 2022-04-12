Realme تحدد تاريخ الإعلان عن سلسلة Realme Q5

حددت شركة Realme وعد مؤتمرها القادم في 20 من أبريل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Realme Q5.

تقدم Realme سلسلة هواتف Q الجديدة لاحقاً هذا الشهر والتي تتضمن إصدار رئيسي مع إصدار Pro، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن إصدار Realme Q5 Pro يأتي بتصميم يحاكي GT Neo2 مع تقنية الشحن السريع.

ويتميز هاتف GT Neo2 برقاقة معالج Snapdragon 870 5G، ويضم شاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، وسطوع يصل إلى 1300 nit، كما يضم الهاتف طبقة حماية من Gorilla Glass 5.

كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

يذكر أن التسريبات لم تقدم تفاصيل حول مواصفات الإصدار الرئيسي من سلسلة Realme Q5، لذا نترقب الحدث الرسمي في 20 من أبريل لمزيد من التفاصيل.

توقعات

المواصفات المحتملة لهاتف Realme Q5 Pro:-

الشاشة: قياس 6.62 بوصة بدقة +FHD أبعاد عرضها 2400×1080 بكسل عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz مع دعم لمرئيات +HDR10.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 870 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 650

الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام LPDDR5 + ذاكرة تخزين 128 جيجابايت UFS 3.1 أو 8 جيجابايت رام + ذاكرة تخزين 256 جيجابايت

نظام التشغيل: واجهة Realme UI 3.1 المستندة على نظام أندرويد 12

شريحة الخط: ثنائي الشريحة

الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 119 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2

الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل

الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة

الوزن والأبعاد: 162.9×75.8×8.56 مم ويزن الهاتف 194.5 جرام

سُبل الاتصال: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS / Navic/ QZSS/ Galileo, NFC, USB Type-C

البطارية: سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات