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Realme تستعد للكشف عن جهازها اللوحي Realme Pad 2

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2023 10:48 صباحًا
جهاز لوحي من ريلمي

جهاز لوحي من ريلمي

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تستعد شركة Realme للإعلان عن هاتفها الجديد Realme Pad 2 في حدث يعقد في 19 من يوليو.

ينطلق جهاز Realme Pad 2 اللوحي رسمياً في حدث يعقد خلال أيام، حيث يتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 11.5 إنش، مع معدل تحديث مرتفع.

ولقد ظهر جهاز Realme Pad 2 في صور رسمية في الإعلانات التشويقية، والتي إستعرضت تصميم الجهاز اللوحي والألوان التي ينطلق بها إلى الأسواق.

كما تؤكد الصور الرسمية على التصميم الدائري للكاميرة الخلفية في جهاز Pad 2، أيضاً يضم الجهاز عدد 4 من المكبرات الصوتية التي تنقسم بين الجانب الأيمن والأيسر من الجهاز اللوحي.

وتتميز شاشة الجهاز بجودة عرض 2K، ودقة عرض 1200 بيكسل، وتدعم عمق ألوان 10بت، كما تدعم الشاشة إنتاج مليار لون.

أيضاً تدعم شاشة الجهاز اللوحي ميزة السطوع التكيفي، مع تعتيم، ومحرك Ultra Vision، وتتميز الشاشة بسطوع 450 nit.

كما يضم Realme Pad 2 منفذ USB C، إلا أن الجهاز اللوحي لا يضم مدخل 3.5مم للصوتيات لذا قد يتجه المستخدمين إلى إختيار السماعات اللاسلكية.

ويدعم Realme Pad 2 رقاقة معالج Helio G99، ويتميز بدعم الإتصال بشبكات LTE، ومن المقرر أن يتوفر في السوق الهندي في البداية ومن ثم مزيد من الأسواق العالمية لاحقاً.

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