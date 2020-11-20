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Rocket Lab تطلق 30 قمراً صناعياً إلى مدارات الأرض

منذ 52 دقيقة
أمريكا تطلق 30 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض

أمريكا تطلق 30 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض

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أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية في بيان اليوم الجمعة أنها أطلقت صاروخا يحمل 30 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدارات الأرض.

وأشار البيان إلى أن “أقمار الأبحاث الصغيرة الـ 30 هي أقمار لشركات خاصة فرنسية وأمريكية ونيوزلندية، وأن صاروخ Electron الذي سيحملها إلى مداراتها أطلق صباح اليوم الجمعة من منصة تابعة لـ Rocket Lab من شبه جزيرة ماهيا في نيوزلندا، في تمام الساعة (5:20 بتوقيت موسكو)”.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن إطلاق الأقمار المذكورة أتى ضمن مهمة Return to Sender والتي من المفترض أن تنفصل فيها المرحلة الأولى للصاروخ عن القسم الحامل للأقمار بعد فترة من الإطلاق، لتعود المرحلة الأولى نحو الأرض وتهبط في المحيط الهادئ معتمدة على المظلات، حيث ستكون بانتظارها سفينة خاصة.

أما صاروخ Electron الذي استخدم في هذه المهمة فهو صاروخ فضائي خفيف من تطوير شركة Rocket Lab الأمريكية، وله القدرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 250 كلغ إلى المدارات الأرضية المنخفضة، بحسب “إنترفاكس”.

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