Samsung Internet 19.0.. تعرف على الميزات المرتقبة لمتصفح سامسونغ

تعمل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، على تقديم أداء أفضل ومتميز من خلال الإصدار الخير لمتصفحها “Samsung Internet 19.0”.

ومن المتوقع وصول المزيد من ميزات الأمان والخصوصية عند إطلاق الإصدار النهائي من هذا المتصفح في وقت لاحق من هذا العام.

حالياً بإمكان مستخدمي سامسونغ تنزيل الإصدار التجريبي من متصفح Samsung Internet 19.0 والاستمتاع ببعض الميزات والتحسينات الجديدة التي أضافتها الشركة.

يقوم الإصدار الجديد من التطبيق باكتشاف محاولات التصيد الاحتيالي والتتبع بشكل أفضل بكثير، وتمنع وظيفة مكافحة التتبع الذكية أجهزة التتبع من استخدام تقنيات إعادة التوجيه المتقدمة لجمع بيانات المستخدم.

والأهم من ذلك هو أن أحدث نسخة من التطبيق تعمل على تحسين الوظيفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المجالات التي “تتواطأ مع المتتبعات المصنفة”.

وعلاوةً على ذلك، يوفر التطبيق الآن اكتشافًا محسنًا مشابهًا للتصيد الاحتيالي بحيث يمكن للمستخدمين تجنب زيارة المواقع الاحتيالية باستخدام عنوان URL مشابه.

تم أيضًا تنفيذ بعض التعديلات التي تمس الحاجة إليها، مثل رمز القفل في شريط العناوين ، والذي يسمح للمستخدمين بالتحقق من مدى أمان اتصالهم بموقع الويب. ستكون قادرًا على رؤية عدد أدوات التتبع التي تم حظرها في لمح البصر، بالإضافة إلى التحقق من ملفات تعريف الارتباط وحتى حذفها. ناهيك عن أنه يمكنك الآن استخدام رمز القفل للسماح أو حظر أذونات الموقع والكاميرا والميكروفون على الفور.

تم تحسين جانب التنقل أيضًا بفضل قائمة الوظائف الإضافية الجديدة، والتي تم تصميمها خصيصًا للسماح للمستخدمين بتخصيص تجربة التصفح الخاصة بهم وتحسينها. ستعمل الوظائف الإضافية في الوضع السري أيضًا، لذلك لن تضطر إلى الاختيار بين الخصوصية والتجارب المخصصة.

أخيرًا، يقدم هذا الإصدار التجريبي من Samsung Internet القدرة على مزامنة إشارات المستخدمين بين متصفح Chrome للكمبيوتر ومتصفح الجوال عبر إضافة Chrome للتطبيق. في الأساس، ستتمكن من الوصول إلى مواقع الويب على الحاسب الخاص بك من الإشارات المرجعية المحفوظة على هاتفك الذكي والعكس صحيح.

وفقًا لشركة سامسونغ، لن يتم إصدار متصفح الإنترنت الجديد 19.0 حتى الربع الرابع من عام 2022، ولكن لا تتردد في تنزيل الإصدار التجريبي من متجر Google Play ومتجر Galaxy.