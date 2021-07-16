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Soundmojis الآن على فيسبوك ماسنجر

16 - يوليو - 2021
ماسنجر - فيسبوك

ماسنجر - فيسبوك

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أضافت شركة فيسبوك طبقة جديدة من التعبير عبر المؤثرات الصوتية إلى الصور الشائعة الاستخدام.

وتسمي فيسبوك هذه المكتبة الجديدة باسم Soundmoji، بحيث عند استخدامها يرى المستلم الرموز التعبيرية ويسمع أيضًا صوتًا ذا صلة، بما في ذلك كل شيء بدءًا من التصفيق والصراصير إلى اللقطات الصوتية من البرامج التلفزيونية.

وتستخدم الرموز التعبيرية، مثل ملفات GIF، للتعبير عن المشاعر دون كلمات. وأصبحت نوعًا من اللغة العالمية عبر الإنترنت التي تنقل مشاعر الفرد فيما يتعلق بموضوع يمكن لأي شخص فهمه.

وتعزز Soundmojis عبر فيسبوك المشاعر التي تعبر عنها الرموز التعبيرية باستخدام المؤثرات الصوتية ومقاطع الصوت ذات الصلة.

ويمكن للمستخدمين العثور على Soundmoji من خلال النقر على أيقونة الوجه المبتسم في دردشة ماسنجر ومن ثم النقر على أيقونة مكبر الصوت.

ويقدم التطبيق مكتبة من Soundmoji يمكن معاينتها بتأثيراتها الصوتية قبل إرسالها في الدردشة. وتظل الرموز التعبيرية كما اعتدت عليها. ولكن يمكنك معرفة متى تتضمن صوتًا بسبب الموجات الصوتية المحيطة بها.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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