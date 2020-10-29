“SoundWatch”.. تطبيق جديد للساعات الذكية لمساعدة الصم

في ظل الانتشار الكبير للساعات الذكية ، تمكن باحثون من تطوير تطبيق جديد للساعات الذكية لمساعدة الصم وحلهم أكثر ارتباطًا وتفاعلًا مع العالم المحيط.

وطور باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية تطبيقا يسمى (SoundWatch) للساعات الذكية من أجل مساعدة الصم وضعاف السمع على التكيف مع البيئة المحيطة بهم.

ويعمل هذا التطبيق على إمداد الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو فقد حاسة السمع بإشعارات عن ماهية الصوت المحيط بهم مثل صوت صفارة أو إنذار أو صوت الميكرويف أو المكالمات الهاتفية، مع إمدادهم أيضا بمعلومات عن هذه الأصوات حتى يكونوا على دراية بالأصوات القريبة منهم.

وصرح دروف جاين، المسؤول الرئيسي عن تطوير هذا التطبيق، وهو طالب دكتوراه بكلية Paul G. Allen لعلوم وهندسة الكمبيوتر في جامعة واشنطن، بأن التقنية التي يوفرها التطبيق ستجعل الصم والمرضى من ضعاف السمع أكثر ارتباطًا وتفاعلًا مع العالم المحيط .

وأضاف: يساعدهم على التعرف على ما يدور حولهم من أصوات مثل تمكينهم من الحصول على طعامهم عند انتهاء الميكرويف وإصدار صافرة الانتهاء أو التجول في الطبيعة فيقوم التطبيق على الساعات الذكية بإرسال الأصوات المحيطة بهم ومعلومات عنها وبالتالي يتيح لهم فرصة الحضور والاندماج مع الطبيعة وهكذا.

ويخضع الآن تطبيق (SoundWatch) للتجربة وسيُتاح قريبًا للاستخدام والتنزيل على تطبيقات الأندرويد حتى يمكن للمهتمين بالأمر المشاركة في الاختبارات الأولية.

ويعمل فريق البحث الآن على تطوير تقنية (Holo Sound) التي تمل على تعزيز الواقع وتوفير معلومات ومسميات توضيحية صوتية وذلك من خلال نظارات (HoloLens) وهي نظارات ذكية توضع على الرأس. ويركز الباحثون في الوقت الحالي على التقاط الضوضاء في الخلفية وتحديد اتجاه الأصوات.