“Stretch”.. روبوت قادر على نقل 800 صندوق في الساعة

في ظل التوجه للاعتماد بشكل أكبر على الروبوتات في مختلف المجالات ، كشفت شركة ”بوسطن ديناميكس“ المصنعة لأجهزة الروبوتات النقاب عن أحدث روبوت لأتمتة المستودعات.

ووفقًا لمنشئي الجهاز الجديد، فإن سترتش (Stretch) قادر على نقل ما يصل إلى 800 صندوق في الساعة، وهو ما يضاهي إنتاجية الإنسان.

وعلى عكس التصميمات السابقة لشركة بوسطن ديناميكس، لا يأخذ المشروع الجديد شكل حيوان أو إنسان، لكنه يبدو روبوتا صناعيا ”كلاسيكيا“ مهمته زيادة الكفاءة في المناولة إلى أقصى حد.

وأعلنت الشركة، عبر تغريدة على حسابها بتويتر، أن روبوت Stretch عبارة عن منصة مربعة على عجلات، مثبت عليها ”عمود“ مزود بكاميرات وأجهزة استشعار لتحليل البيئة، وذراع آلية ضخمة مع 7 درجات متفاوتة من حرية الحركة، وأكواب شفط نهاية الذراع للإمساك بالصناديق التي يصل وزنها إلى 23 كجم، وتمتد بطاريته لثماني ساعات.

عادةً ما تحتاج مثل هذه الأذرع الآلية إلى تأمينها في مكان واحد على الأرض نظرا لتحقيقها الاستقرار على الأرض بفضل منصتها المربعة، كما يقول ”مايكل بيري“ المسؤول بالشركة، لموقع ”ذا فيرج“.

وفقًا لما قاله بيري، فإن ”الذراع الآلية في الروبوت تستطيع التحرك بحرية بفضل نظام الموازنة الحاصل على براءة اختراع والمخبأ في القاعدة، كما يمكن إتقان مهارات التحكم في الروبوت الأساسية في غضون ساعات قليلة من التدريب“.

هذا هو الروبوت الثاني للشركة الذي سيتم بيعه مباشرة للمستهلك العادي، الأول كان Spot، الكلب الآلي الذي بلغ سعره 75000 دولار، والذي تم توظيفه في SpaceX.

ولم يتم الإعلان عن تكلفة Stretch، حيث تقول الشركة إنها تتواصل مع عملائها لاختباره أولاً، كما شددت الشركة الأمريكية على دخول المنتج الجديد السوق التجاري بحلول عام 2022.

Boston Dynamics is bringing mobility to warehouse automation. Watch Stretch – our new case handling robot – move, groove and unload trucks.

Read the announcement. https://t.co/5B7wDDKC38 pic.twitter.com/i3Dsoz9Tq8

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) March 29, 2021