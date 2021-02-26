Super Follows.. بهذه الطريقة يطمح تويتر لجنيِ المزيد من الأرباح!

في خطوة جديدة تندرج في سياق سعي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لزيادة أرباحها السنوية، أطلقت المنصة خاصية جديدة ستتيح لعدد من مستخدميه جني الأرباح من التغريدات التي ينشرونها.

وجاء الإعلان عن الخاصية الجديدة ” Super Follows” خلال اجتماع عقده ممثلو “تويتر” مع المستثمرين، الخميس.

والخاصية الجديدة تتيح للمستخدمين فرض رسوم على متابعيهم، إن أراد هؤلاء متابعة “التغريدات المتميزة”.

ويأتى إطلاق هذه الخطوة، التي يتم تجريبها حاليها، ضمن جهود “تويتر” للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وفي إطار خطته لزيادة مداخيله إلى 7.5 مليار دولار مع حلول عام 2023.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الخاصية حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام

والمقصود في هذه الخاصية، هم مستخدمو “تويتر” من المشاهير، الذين يتلهف الكثيرون لمعرفة جديدهم.

وسيتضمن المحتوى المميز الرسائل الإخبارية ومقاطع الفيديو، وسيدفع المشتركون اشتراكا شهريا مقابل هذا المحتوى، قد يصل إلى 5 دولارات.

وكانت شركة “تويتر” والمستثمرون فيها يطالبون منذ أمد بعيد بنظام اشتراك مادي، مع صعود العديد من المنصات التي تتبع هذا النهج.

كما أن النمو المتصاعد لمنصة “كلوب هاوس” السمعية لمناقشة القضايا والأخبار، بات يشكل قلقا لموقع التدوين الشهير، إذ إنه بات ينافسه في حقله أي الموضوعات العامة.