"Teclast" تطلق الحاسوب اللوحي T40 Air الجديد

أطلقت شركة تيكلاست “Teclast” الحاسوب اللوحي T40 Air الجديد، الذي يمتاز بتصميم نحيف للغاية؛ حيث يبلغ سُمكه 5ر7 ملم، بينما لا يتعدى وزنه 460 جراما.

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد تشتمل على المعالج Unisoc T616 ثماني النوى مع ذاكرة صول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت وذاكرة فلاشية داخلية سعة 256 جيجابايت، ويمكن توسيع مساحة الذاكرة حتى واحد تيرابايت عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD.

ويأتي الحاسوب اللوحي T40 Air الجديد بشاشة قياس 4ر10 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2K وبمعدل أخذ عينات باللمس 120 هرتز وتصل درجة السطوع القصوى إلى 350 نيت.

وتعمل الكاميرا المزدوجة على الجانب الخلفي بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

وتم تجهيز الحاسوب اللوحي الجديد ببطارية سعة 7200 مللي أمبير ساعة مع دعم وظيفة الشحن السريع بقدرة 18 وات.

ويدعم الحاسوب اللوحي T40 Air الجديد شبكة الواي فاي وتقنية البلوتوث 5.0 وتقنية 4G بما في ذلك تقنية VoLTE ونظام GPS، ويتم تشغيل الصوت عن طريق 4 سماعات مع الاعتماد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 13.