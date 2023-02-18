"Temu"..تطبيق صيني يهدد عرش أمازون

“تسوق مثل الملياردير”، شعار أطلقته شركة “بي دي دي” الصينية، لتحفيز المستهلكين لشراء السلع بأسعار مخفضة عبر منصتها الجديدة “تيمو”.

شركة “بي دي دي” المالكة لتطبيق التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت تيمو (Temu) تعد أحد عمالقة تجارة التجزئة الصينية، وكان اسمها في البداية “بيندودو” ولديها قاعدة عملاء تتخطى 900 مليون مشترك.

وظهر تطبيق «تيمو»، الذي يحمل اسم شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت تتخذ من بوسطن مقراً لها، وتشارك المنتجات نفسها عملاق التجارة الصيني «بيندودو»، أول مرة بشكل جلي في مباراة «سوبر بول».

واشتهرت شركة “بي دي دي” بامتلاكها متجراً إلكتروياً يحتوي على كل السلع الممكنة، وبأسعار مخفضة بنسب كبيرة، بفضل تطبيق سياسة الشراء الجماعي، والتي تخفض سعر السلعة للمشتري كلما نجح في إقناع شخص آخر لشراء السلعة نفسها.

وتنافس شركة “بي دي دي” التطبيقات الأمريكية الأكثر شهرة عالمياً مثل أمازون وولمارت، نظراً لأن الشركة مدرجة في البورصة الأمريكية، كما أن تطبيقها “تيمو” يغطي خدمات في الولايات المتحدة.

خلال الربع الأخير من العام الماضي، تجاوزت أرقام عمليات تثبيت تطبيق “تيمو” أمازون و ولمارت، وتارجت في الولايات المتحدة.

وعن أبرز منافسي تطبيق “تيمو” في الصين يأتي تطبيق شركة “شين” إلى جانب “علي إكسبريس” التابعة لـ”علي بابا”، و”وش” وتبيعان سلع التجزئة بأسعار مخفضة، ومقرهما الولايات المتحدة، وفقاً لأبحاث شركة كورسايت.

في متاجر أنظمة التشغيل العالمية أندرويد وآي أو إس (IOS) صعد تطبيق تيمو إلى قمة قائمة متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث لا يزال التطبيق يحتل المرتبة الأولى الآن.

تخفيضات تصل إلى 89%

يأتي هذا في وقت تتطلع الشركة للتوسع في مناطق جديدة.

وغردت شركة “تيمو” على “تويتر” خلال الشهر الجاري، قائلة إنها تخطط للتوسع في كندا.

وعلى صعيد آخر، يرى بعض الخبراء أنه من السابق لأوانه توقع استقرار أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، ومدى التزامها بتخفيض الأسعار والشحن المجاني في ظل أزمات في سلاسل الإمداد وغيرهم.

ونجح “تيمو” في اجتذاب مستخدمين جدد من خلال تقديم أسعار منخفضة للغاية وصفقات خاصة داخل التطبيق، مثل خصم 89% على بعض العناصر.