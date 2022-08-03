TSMC تحذر.. التوتر الصيني التايواني سيدمر إمدادات الشرائح العالمية!

حذر رئيس شركة TSMC التايوانية من أن غزو جزيرة تايوان سيجعل مصنعه “غير صالح للعمل” مع تصاعد التوترات قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد بدأت يوم الاثنين جولة آسيوية سرية، مع الكثير من التكهنات ولكن لم يتم تأكيد ما إذا كانت ستتوقف في تايوان.

وقالت بكين، التي تعتبر تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي أراضيها، إنها ستعتبر زيارة بيلوسي بمثابة استفزاز كبير.

وفي مقابلة نادرة مع CNN بثت يوم الاثنين، حذر رئيس TSMC مارك ليو قائلاً: “لا يستطيع أحد السيطرة على TSMC بالقوة”.

تعد شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company واحدة من الموردين الرئيسيين للشرائح الدقيقة الأكثر تقدمًا في العالم، المستخدمة في كل شيء من الهواتف الذكية والسيارات إلى الصواريخ، وتعمل مصانعها بكامل طاقتها لتخفيف النقص العالمي.

وتهيمن الشركة التايوانية على أكثر من نصف سوق أشباه الموصلات العالمي، مع عملائها بما في ذلك Apple و Sony.