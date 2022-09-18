Vivo تطلق هاتفها المميز "Y32t" بمواصفات وسعر مميزَين

كشفت شركة Vivo رسمياً عن انطلاق هاتفها المتميز “Y32t” بنموذجين، أحدهما يضم معالج Helio G70، بينما يأتي النموذج الثاني بمعالج Snapdragon 680.

يتميز هاتف Vivo Y32t بشاشة IPS LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تشغل الشاشة نسبة 89% من إطار الهاتف.

وتقدم Vivo الهاتف بكاميرة خلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يتميز النموذج الأول من الهاتف برقاقة معالج Helio G70 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.1، أيضاً يدعم تقنية البلوتوث 4.2.

بينما يأتي النموذج الثاني بمعالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، وتقنية البلوتوث 5.2.

أيضاً يأتي النموذجين بقدرة بطارية 5000 mAh، وقدرة بطارية 18W، كما يدعم الشحن عبر منفذ microUSB، ويضم Vivo Y32t مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه، ويدعم اثنان من شرائح SIM، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات.

ومن المقرر أن يتوفر Vivo Y32t بمعالج Helio G70 بسعر 157 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بمعالج Snapdragon 680 بسعر 186 دولار.