Vivo تعلن رسمياً عن هاتفها الجديد برقاقة معالج Snapdragon 680

أعلنت vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo Y32، وهو أول الهواتف الذكية المميزة بمعالج كوالكوم Snapdragon 680.

يتميز هاتف vivo Y32 بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

أيضاً تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع ذاكرة إفتراضية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف أيضاً التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما ينطلق vivo Y32 بواجهة OriginOS 1.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، أيضاً يضم الهاتف بعض المميزات مثل Game Box 10.0، وMulti-Turbo 5.5، ويأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

وتقدم vivo هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، مع منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً لا يدعم Y32 الإتصال بشبكات 5G، ويدعم الهاتف Wi-Fi بنطاق ترددي مزدوج، والبلوتوث 5، وينطلق بسعر 220 دولار باثنان من الإختيارات في الألوان.