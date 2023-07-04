Vivo تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي X Fold2

كشفت شركة Vivo مؤخراً عن هاتفها الجديد القابل للطي X Fold2، والذي جاء بتصميم أنيق ومواصفات قوية وإمكانات عالية، مما يؤهله لتحقيق مبيعات مرتفعة في السوق.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هاتف Vivo X Fold2 يأتي بهيكل أنيق قابل للطي في المنتصف، والذي تبلغ أبعاده 161.3/73.4/12.9 ملم وهو مطوي، فيما يصل وزنه إلى 279 غراماً.

ويحمل الهاتف الجديد شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO4 AMOLED، والتي يبلغ مقاسها 8.03 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 2160/1916 بيكسل، ولها تردد يعادل 120 هيرتزاً، فيما جاءت الشاشة الخارجية بمقاس يبلغ 6.3 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 2520/1080 بيكسل.

ويعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل Android 13، وتم دعمه بمعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات حديث من نوع Adreno 740، كما أنه مزود بذواكر وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 256 و512 غيغابايت.

وجهزت Vivo هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، إلى جانب ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، إضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع بقدرة 120 واطاً، كما تعمل مع شاحن لاسلكي سريع بقدرة 50 واطاً.

أما فيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن هاتف X Fold2 يحمل كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 50+12+12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.