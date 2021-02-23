الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"Vivo S9".. هذا موعد إطلاق الهاتف الجديد بمواصفات داخلية مميزة

23 - فبراير - 2021
شركة vivo

شركة vivo

A A A
طباعة المقال

كشفت تقرير صحافية أنّه من المتوقع أن يكون هاتف “Vivo S9” هو أول هاتف مزود بشرائح “Dimensity 1100″، وقد أشارت الشائعات مسبقًا إلى أن الهاتف سيصل في 6 آذار.

ونشرت الشركة مقطعاً تشويقياً رسمياً للهاتف، تكشف عن تاريخ إطلاق الهاتف في 3 آذار.

وسيحتوي “Vivo S9” على 3 كاميرات، ووفقا لقائمة “TENAA”، سيتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل “Android 11” المستند إلى واجهة مستخدم “Origin OS”. ويبدو أيضاً انه سيضم بطارية بسعة 3905 مللي أمبير، بحسب ما ذكر موقع “التقنية بلا حدود”.

وتشير الشائعات أيضًا إلى أن إصدار “Vivo S9e” سيصل وسيكون بسعر أقل تكلفة مع شاشة “OLED” بحجم 6.44 بوصة، ولكن سيتم تشغيله بواسطة معالج “Dimensity 820”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    العملات الرقمية
    بوادر تحسن في أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تعزز مكاسبها
    شبكة الجيل الخامس
    معركة حامية بين مخدمي شبكات الجيل الخامس 5G بشأن الترددات الراديوية
    شعار شركتي أبل وغوغل
    ممارسات غير عادلة ومضللة.. التحقيقات تلاحق أبل وغوغل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟