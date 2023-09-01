WhatsApp يُطلق تطبيقه الأصلي لنظام التشغيل macOS

أطلق WhatsApp تطبيقًا أصليًا جديدًا لنظام التشغيل Mac اليوم، حيث سيسمح التطبيق للمستخدمين بالمشاركة في مكالمات فيديو مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا، بحسب موقع techcrunch.

وقد أعلن مارك زوكربيرغ عن إطلاق التطبيق على حسابه على فيسبوك. ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق من موقع WhatsApp. وقالت الشركة إن عميل macOS سيكون متاحًا على متجر تطبيقات Apple قريبًا.

وتم إعادة تصميم التطبيق ليكون مألوفًا لمستخدمي Mac، مما يساعدك على إنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع عند استخدام WhatsApp على شاشة كبيرة. يمكنك الآن مشاركة الملفات عن طريق السحب والإفلات بسهولة في الدردشة، ويمكنك عرض المزيد من سجل الدردشة الخاص بك.

يقوم WhatsApp باختبار العميل الأصلي لنظام التشغيل Mac منذ فترة. في وقت سابق من هذا العام، أصدرت الشركة التطبيق في الإصدار التجريبي العام، مما يسمح للمستخدمين الذين يستخدمون أنظمة Apple Silicon وmacOS 11 Big Sur أو الأحدث بتجربته.

وفي شهر مارس، أعلن تطبيق WhatsApp عن عميل جديد يعمل بنظام Windows مع ميزات مكالمات جماعية مماثلة.

كما أصدر WhatsApp تطبيقات سطح المكتب لأول مرة في عام 2016، ولكن مع الهندسة المتغيرة لأجهزة سطح المكتب، قام بتجديد عملائه. وفي عام 2021، بدأ WhatsApp بتجربة ربط أجهزة متعددة بحساب واحد، بحيث يمكن للمستخدمين تلقي الرسائل على أي من الأجهزة الأربعة حتى لو لم يكن هاتفهم متصلاً بالإنترنت.