Xiaomi تعلن عن أحد أفضل هواتفها في العالم المخصصة للألعاب

يبدو أن هناك اندفاعًا مفاجئًا لإطلاق الهواتف الذكية للألعاب حيث شاهدنا هذا الشهر العديد من تلك الجوالات مثل هاتف ZTE nubia Red Magic 5S والذي يحمل شاشة 144 هرتز، وأطلقت لينوفو أيضًا هاتفها المثير للإعجاب Legion Phone Duel مع كاميرا سيلفي منبثقة فريدة مثبتة على الجانب، وهناك أيضُا هاتف من اسوس وهو ROG Phone 3.

سيستمر Black Shark 3S في استخدام نفس المعالج السابق وهو Qualcomm Snapdragon 865 بدلًا من استخدام الطراز الأحدث Snapdragon 865+ وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف اسوس الموجهه للألعاب أيضًا وهو Asus ROG Phone 3 Strix ويأتي هاتف 3S بالأبعاد التالية: 168.72 ملم × 77.33 ملم × 10.42 ملم، ويزن حوالي 222 جرامًا.

مواصفات Black Shark 3S

الشاشة: يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة full-HD+ بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 بدقة (1080 × 2400 بكسل).

مميزات الشاشة: تتميز شاشة Black Shark 3S بسطوع نموذجي يبلغ 500nits، مع دعم مجموعة الألوان DCI-P3 وتقنية تعويض الحركة MEMC، والتي رأيناها أيضًا في OnePlus 8 Pro وهو من أفضل هواتف ون بلس التي تم تقديمها هذا العام 2020.

نظام التشغيل: يعمل بنظام أندرويد 10.

المعالج: يعمل بواسطة مجموعة شرائح كوالكوم Snapdragon 865 مقترن بمعالج رسوميات Adreno 650.

الذاكرة: متوفر منه طراز واحد فقط من حيث ذاكرة الوصول العشوائي وهو 12GB ويوجد طرازين من حيث سعة التخزين الداخلية 128/256 جيجابايت، لا يدعم تركيب ذاكرة إضافية

كاميرا السيلفي: من حيث الكاميرات، يحتوي Black Shark 3S على كاميرا سيلفي 20 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f/2.0.

الكاميرا الخلفية: تشتمل الكاميرات الخلفية على مستشعر 64 ميجا بكسل وهو المستشعر الرئيسي ويدعم ميزات مثل التركيز التلقائي و (PDAF)، يمكنك أيضًا الحصول على كاميرا بزاوية عريضة 13 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة وكاميرا ثالثة لتحديد العمق بدقة 5 ميجا بكسل، يدعم تسجيل الفيديو حتى 4K 60fps.

الإتصالات: الموبايل مزدوج الشريحة يدعم 5G والاتصالات اللاسلكية مثل Wi-Fi 6 و بلوتوث 5 ودعم A-GPS/GLONASS كما أن لديه مستشعر بصمة الإصبع مدمج بالشاشة.

البطارية: يأتي مع بطارية 4،729 مللي أمبير في الساعة، مع دعم للشحن السريع بقدرة 65 واط

مميزات Black Shark 3S

يحمل كاميرا خلفية ثلاثية ممتازة بتصميم رائع في إطار مثلث الشكل.

يوفر أداء قوي حيث يعمل بمعالج Snapdragon 865 مقترن بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت مما سيوفر لك تجربة استخدام ممتاز في الاستخدام العادي والمكثف.

الجهاز موجه لمحبي الألعاب على الهواتف الذكية مما يمنحك تجربة مميزة في الألعاب سواء كنا نتحدث عن الألعاب ذات رسوميات متوسطة أو الألعاب ذات رسوميات عالية جدًا، وإذا كنت من محبي الألعاب فيمكنك متابعة أفضل العاب الأندرويد على ريفيو بلس.

التصميم غير اعتيادي مع حركات مجنونه، مثل تداخل الألوان والكاميرا التي تأتي بكل مثلث والعديد من التكات الإضافية التي تحاول أن تتميز بها الشركات التي تقدم هواتف الألعاب.نظام تبريد السائل، ميزة قوية تساعد على تخفيف درجة حرارة الموبايل بشكل جيد.

سعر موبايل Black Shark 3S

سيتم بيع الموبايل في متغيرين، كلاهما يحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5. يتم تسعير متغير التخزين 128 جيجابايت بسعر (573 دولارًا أمريكيًا)، في حين أن سعر Black Shark 3S للمتغير الثاني 256 جيجا بايت (616 دولار).

محتويات الصندوق:

الهاتف يأتي مع لاصقة حماية من الخدوش.

الشاحن السريع مع قدرة شحن 65W.

كيبل الشحن ونقل البيانات (Type-C).

دليل الإرشادات السريعة.

إبرة لإخراج مدخل الشريحة ويمكنك تركيب شريحتين اتصال.