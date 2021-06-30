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Xiaomi توسع سوق مبيعات هاتفها الجديد

30 - يونيو - 2021
هاتف من Xiaomi

هاتف من Xiaomi

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أعلنت Xiaomi عن توسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد Redmi Note 10S الذي صنف من بين أفضل الهواتف الذكية لهذا العام وأكثرها منافسة من حيث السعر.

يأتي الجهاز بهيكل مضاد للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (160.5/74.5/8.3) ملم، ووزنه 178.8 غ، وجهز الهيكل بشاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1100 شمعة/م تقريبا.

يضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek Helio G95 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4 ، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ورغم مواصفاته المميزة سيطرح هذا الهاتف في الأسواق العالمية بأسعار منافسة تبدأ من 187 يورو تقريبا، وذلك بحسب ما نقلته “روسيا اليوم” عن 4pda

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