"YouTube" تعلن عن سياسات جديدة لاستهداف المعلومات الطبية الخاطئة

أعلن موقع YouTube أنه بصدد إنشاء إطار عمل جديد للقضاء على المعلومات الطبية الخاطئة على المنصة.

وكتب موقع YouTube: “في السنوات التي مرت منذ أن بدأنا جهودنا لجعل YouTube وجهة للمحتوى الصحي عالي الجودة، تعلمنا دروسًا مهمة حول تطوير إرشادات المجتمع بما يتماشى مع إرشادات هيئة الصحة المحلية والعالمية حول الموضوعات التي تشكل مخاطر حقيقية في العالم الحقيقي، مثل المعلومات الخاطئة عن COVID-19 واللقاحات والصحة الإنجابية والمواد الضارة وغير ذلك. نتخذ ما تعلمناه حتى الآن حول أكثر الطرق فعالية لمعالجة المعلومات الطبية الخاطئة لتبسيط نهجنا لمنشئي المحتوى والمشاهدين والشركاء”.

واجهت المنصة جدلًا في السنوات الأخيرة بسبب خوارزميتها والطريقة التي يمكن بها توجيه المشاهدين إلى محتوى مضلل ومتطرف. ففي عام 2021، قال موقع YouTube إنه أزال أكثر من مليون مقطع فيديو يتعلق “بمعلومات خطيرة عن فيروس كورونا” منذ بداية تفشي المرض في الولايات المتحدة.

كما قال موقع YouTube إنه سيستخدم ثلاث فئات، وهي “الوقاية والعلاج والحرمان” لفرز أنواع المعلومات الطبية الخاطئة على المنصة.

حيث ستزيل المحتوى الذي يتعارض مع إرشادات السلطات الصحية بشأن الوقاية من حالات معينة وانتقالها، بما في ذلك اللقاحات. كما ستزيل أيضًا المحتوى الذي يتعارض مع الإرشادات الخاصة بالعلاجات ، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تروج للعلاجات غير المثبتة بدلاً من طلب الرعاية، والمحتوى الذي ينفي وجود شروط محددة، بما في ذلك COVID-19، وفقًا لموقع YouTube.

وأضافت المنصة أن سياساتها الجديدة “ستنطبق على حالات صحية وعلاجات ومواد معينة حيث يتعارض المحتوى مع السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية (WHO)”.

وتتابع المنصة في منشور لها: “لتحديد ما إذا كانت هناك حالة أو علاج أو مادة تدخل في نطاق سياسات المعلومات الطبية الخاطئة لدينا، سنقوم بتقييم ما إذا كانت مرتبطة بمخاطر صحية عامة عالية، والتوجيهات المتاحة للجمهور من السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم، وما إذا كانت عرضة بشكل عام للمعلومات المضللة”.

كما سلط المنشور الضوء على السياسات الجديدة التي تستهدف المعلومات الخاطئة عن علاج السرطان. وقالت المنصة إنها ستبدأ في إزالة “المحتوى الذي يروج لعلاجات السرطان التي ثبت أنها ضارة أو غير فعالة، أو المحتوى الذي يثني المشاهدين عن السعي للحصول على علاج طبي متخصص”.

وتتابع في منشورها: “يتضمن هذا المحتوى الذي يروج للعلاجات غير المثبتة بدلاً من الرعاية المعتمدة أو كعلاج مضمون، والعلاجات التي اعتبرتها السلطات الصحية ضارة على وجه التحديد. على سبيل المثال، ستتم إزالة مقطع فيديو يزعم أن “الثوم يشفي من السرطان” أو “تناول فيتامين C بدلاً من العلاج الإشعاعي” كلها ستتم إزالتها”.