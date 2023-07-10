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ZTE تطلق هاتفها الذكي Blade A72s الجديد

منذ ساعة واحدة
هاتف ZTE-Blade-A72s-pantalla

هاتف ZTE-Blade-A72s-pantalla

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أعلنت شركة “ZTE” عن إطلاق هاتفها الذكي Blade A72s الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Blade A72s الجديد يمتاز بشاشة IPS قياس 75ر6 بوصة وبدقة وضوح 720p+ بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 90 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Unisoc T606 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدستين بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.

وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة5000 مللي أمبير ساعة يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

ويتوفر الهاتف الذكي Blade A72s الجديد باللون Space Black أو Sky Blue.

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