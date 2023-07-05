الخميس 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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ZTE تعلن عن جهازها اللوحي Red Magic

منذ 5 ساعات
جهاز Red Magic اللوحي

جهاز Red Magic اللوحي

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كشفت ZTE عن جهاز Red Magic اللوحي، وهو أول الأجهزة اللوحية المقدمة من الشركة بقدرة بطارة 10000 mAh، وسعر يبدأ من 538 دولار.

يتميز جهاز Red Magic اللوحي بشاشة IPS LCD بحجم 12.1 إنش، ودقة عرض 1600 في 2500 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس 240Hz لآداء أكثر كفاءة في الألعاب، كما يصل السطوع في الشاشة إلى نسبة 600 nit.

أيضاً يتميز الجهاز اللوحي بتصميم نحيف لإطارات الشاشة وأيضاً وزن خفيف 613 جرام، ويتميز بسماكة 6.3 مم في أنحف جزء من الجهاز اللوحي.

ويضم Red Magic عدد 4 من المكبرات الصوتية بتقنية DTS، كما ينطلق برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما تدعم الشركة جهاز Red Magic بنظام تبريد ICE Magic الذي يدعم خفض حرارة الجهاز إلى 5 درجات خلال التشغيل المكثف للألعاب.

ويمكن لجهاز Red Magic أن يدعم الإتصال اللاسلكي بلوحة مفاتيح، أو فارة، أو joystick لدعم المستخدم بتجربة تحاكي أجهزة الحاسب.

كما يضم الجهاز كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرة خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 10000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويتوفر النموذج الرئيسي من الجهاز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 538 دولار.

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