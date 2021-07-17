ZTE تكشف عن هاتف بمواصفات متطورة.. “مقاوم للماء والغبار”

كشفت شركة ZTE الصينية، عن هاتف جديد يتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا بسبب سعره الرخيص نسبيا بالنسبة لمواصفاته.

وسيحصل هاتف ZTE Blade V30 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165.8/77.8/8.9) ملم، وزنه 193 غ.

وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

وبالرغم من سعره المنافس الذي لا يتعدى الـ 200 يورو حصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل بمعالج ثماني النوى عالي التردد، ومعالج رسوميات Mali G52 MP، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وجهزته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.