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آبرامز يتوقع إحجام إيران عن الانتقام لمقتل فخري زاده

منذ ساعة واحدة
إليوت آبرامز

إليوت آبرامز

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على الرغم من التهديدات الايرانية بالرد على مقتل العالم النووي الايراني محسن فخري زاده، قال أكبر مبعوث أمريكي بشأن إيران، اليوم الخميس، إنه من غير المرجح أن تنتقم إيران لاغتيال زادة قبل تولي جو بايدن الرئاسة؛ خشية أن تعرض للخطر أي إمكانية لتخفيف العقوبات في المستقبل.

وقال إليوت آبرامز؛ الممثل الأمريكي الخاص لواشنطن بشأن إيران وفنزويلا في مقابلة مع رويترز: إن إيران ”في أمس الحاجة“ لتخفيف العقوبات من الولايات المتحدة، وإن هذا الأمر سيكون عنصرا أساسيا في قرارها مع تولي بايدن الرئاسة من الرئيس دونالد ترامب في 20  كانون الثاني.

وأضاف آبرامز: ”إذا كانوا يريدون تخفيف العقوبات فإنهم يعلمون أنهم بحاجة لدخول نوع من المفاوضات بعد 20 يناير، وسيدركون عندئذ أن عليهم عدم القيام بأي أنشطة، في الفترة من الآن وحتى 20 يناير، تجعل تخفيف العقوبات أكثر صعوبة“، وذلك بحسب “رويترز”.

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