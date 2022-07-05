آبي أحمد يتهم جبهة تحرير أورومو بعمليات قتل جماعي غرب إثيوبيا

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة “تحرير أورومو” بارتكاب عمليات قتل جماعي في أوروميا، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في غرب البلاد.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن عمليات القتل وقعت أمس الإثنين في قريتين في كيليم وليجا على بعد نحو 400 كيلومتر غربي العاصمة أديس أبابا.

وألقى كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس الوزراء باللوم في عمليات القتل على جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة محظورة منبثقة عن حزب معارض. ووصف آبي أحمد عمليات القتل بأنها “مذبحة”.

ورفض أودا طربي، المتحدث باسم جبهة تحرير أورومو الاتهامات، قائلا إن المليشيات المتحالفة مع الحكومة هي المسؤولة عن المذبحة، في حين أن القوات الاتحادية التي تم نشرها في المنطقة في الآونة الأخيرة لم تفعل شيئا لوقفها.

وشهدت أوروميا، التي يعيش بها أكثر من ثلث سكان إثيوبيا البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، نوبات من العنف العرقي لسنوات عديدة.

وتصاعد العنف منذ أن تحالفت جبهة تحرير أورومو العام الماضي مع جبهة تحرير تجراي، التي تقاتل القوات الحكومية في شمال البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.