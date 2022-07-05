الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

آبي أحمد يتهم جبهة تحرير أورومو بعمليات قتل جماعي غرب إثيوبيا

منذ 10 دقائق
آبي أحمد

آبي أحمد

A A A
طباعة المقال

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة “تحرير أورومو” بارتكاب عمليات قتل جماعي في أوروميا، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في غرب البلاد.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن عمليات القتل وقعت أمس الإثنين في قريتين في كيليم وليجا على بعد نحو 400 كيلومتر غربي العاصمة أديس أبابا.

وألقى كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس الوزراء باللوم في عمليات القتل على جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة محظورة منبثقة عن حزب معارض. ووصف آبي أحمد عمليات القتل بأنها “مذبحة”.

ورفض أودا طربي، المتحدث باسم جبهة تحرير أورومو الاتهامات، قائلا إن المليشيات المتحالفة مع الحكومة هي المسؤولة عن المذبحة، في حين أن القوات الاتحادية التي تم نشرها في المنطقة في الآونة الأخيرة لم تفعل شيئا لوقفها.

وشهدت أوروميا، التي يعيش بها أكثر من ثلث سكان إثيوبيا البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، نوبات من العنف العرقي لسنوات عديدة.

وتصاعد العنف منذ أن تحالفت جبهة تحرير أورومو العام الماضي مع جبهة تحرير تجراي، التي تقاتل القوات الحكومية في شمال البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

    المزيد من أخبار العالم

    هل ينهار سعر برميل النفط الى 65 دولارًا بسبب الركود؟
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تمهيدا لدخول القوات البرية.. روسيا تقصف دونيتسك الأوكرانية
    شركة إيرباص
    إيرباص تلغي صفقة مع الخطوط القطرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة