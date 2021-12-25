آخر أرقام وإحصاءات كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا انتشاره في معظم مناطق ودول العالم، حيث أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء العالمي، أن أكثر من 279.36 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5.409.451.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

387 وفيات جديدة بالهند

أعلنت وزارة الصحة في الهند، السبت، ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.78 مليون بعد تسجيل 7189 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 479520 بعد تسجيل 387 وفيات جديدة.

“صفر” وفيات بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 140 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعاً من 87 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 87 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقارنة مع 55 قبل يوم.

وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضاً 24 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 26 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى الجمعة 100871 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

164 وفاة جديدة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 164 حالة وفاة و4164 إصابة جديدة بكوفيد-19، الجمعة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل في المجمل حتى الآن 618392 وفاة و22 مليوناً و230737 إصابة مؤكدة.

3520 إصابة جديدة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 162 حالة وفاة و3520 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 298670 وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و947284.