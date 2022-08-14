آخر تطورات الحالة الصحية لـ"سلمان رشدي"

قال وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي، الذي نٌقل إلى المستشفى يوم الجمعة مصابا بجروح خطيرة بعد تعرضه لعدة طعنات خلال محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية، إن الأطباء أزالوا عنه جهاز التنفس الصناعي وإن حالته تتحسن.

وكتب وكيل أعماله آندرو وايلي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز “أزالوا عنه جهاز التنفس الصناعي، وبدأ الطريق إلى التعافي… سيكون (الطريق إلى التعافي) طويلا فالإصابات خطيرة، لكن حالته تسير في الاتجاه الصحيح”.

وكان رشدي (75 عاما) يستعد لإلقاء محاضرة في مؤسسة تشاوتاكوا في غرب ولاية نيويورك عن حرية الإبداع عندما هرع رجل (24 عاما) إلى خشبة المسرح، بحسب الشرطة، وطعن الكاتب المولود في الهند والذي عاش تحت تهديد بمكافأة لمن يقضي عليه بسبب روايته “آيات شيطانية” الصادرة في عام 1988 والتي دفعت إيران إلى مطالبة المسلمين بقتله.

وأمام محكمة أمس السبت، دفع المشتبه به هادي مطر، وهو من فيرفيو بولاية نيوجيرزي، بأنه غير مذنب بتهمتي الشروع في القتل والاعتداء، كما قال محاميه ناثانيال بارون الذي تحدث إلى رويترز.

وقال وايلي في تصريحات سابقة عن حالة رشدي إن الأطباء وضعوه على جهاز التنفس الصناعي بعد جراحة استمرت ساعات، وإنه لم يكن قادرا على الكلام حتى مساء يوم الجمعة، مضيفا أن من المرجح أن يفقد إحدى عينيه وأن الأعصاب في ذراعه لحق بها الضرر كما تعرض لإصابات في الكبد.

ولم يقدم وايلي تفاصيل أخرى عن صحة رشدي في رسالته بالبريد الإلكتروني اليوم الأحد.

وأدان كتاب وسياسيون في أنحاء العالم طعن رشدي باعتباره هجوما على حرية التعبير. وفي بيان صدر أمس السبت أثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن على “القيم العليا” التي يجسدها رشدي وعمله، وهي الحق والشجاعة والمرونة. وقال بايدن “هذه هي السمات الأساسية لأي مجتمع حر ومنفتح”.

ولم تقدم أي من السلطات المحلية أو الاتحادية أي تفاصيل إضافية عن التحقيق أمس السبت. وقالت الشرطة يوم الجمعة إنها لم تصل إلى دافع الهجوم.

وذكرت شبكة إن.بي.سي نيويورك أن مراجعة أولية أجرتها أجهزة إنفاذ القانون لحسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن لديه ميولا شيعية متطرفة، وأنه أبدى تعاطفه مع الحرس الثوري الإيراني على الرغم من عدم العثور على صلات محددة بينهما.