آخر تطورات العدوان على غزة في اليوم الـ131

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل في شتى أرجاء قطاع غزة، بالتزامن مع تعذر جهود إجلاء الشهداء وإنقاذ الجرحى بفعل انهيار المنظومة الصحية نتيجة للحصار المطبق على المستشفيات في خانيونس، أبرزها مجمع ناصر الطبي الذي أخلت منه النازحين بالقوة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، اليوم الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ 131 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال لموقع شرق دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلا في النصيرات وسط القطاع.

وتعرضت منطقة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.

واستشهد ستة مواطنين بينهم أطفال ونساء، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في وقت سابق مساء أمس، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي المحاصر، برصاص قناصة الاحتلال.

وطلبت قوات الاحتلال من إدارة المستشفى إجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الطبية، فيما واصلت استهداف النازحين والمرضى داخله برصاص القناصة.

وأجبر جيش الاحتلال آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي إلى مناطق شرق المدينة، تحت تهديد السلاح، منفذا عمليات اعتقال بحق عدد كبير منهم.

وفي وقت سابق، قالت حركة “حماس”، إن طلب جيش الاحتلال المتمركز قرب مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة من النازحين مغادرة المستشفى يُنذر بعزمه على “ارتكاب جريمة بحقهم”.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأحد الفائت عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

وارتكب جيش الاحتلال 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28,473 شهيدا و68.146 مصابا.