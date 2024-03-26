آخر تطورات اليوم الـ172 للعدوان على غزة.. عشرات الشهداء بعمليات إنزال خاطئ للمساعدات

استشهد 18 فلسطينيًّا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ بينهم 12 غرقاً و6 بسبب التدافع، وفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء.

وحمّل بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الإدارة الأمريكية والاحتلال مسؤولية سياسة التجويع والحصار.

ويتواصل القصف الإسرائيلي في اليوم الـ172 للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة واليوم الـ16 من رمضان، على مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم 30 شهيدا باستهداف منزل لعائلة أبو حصيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي غزة.

وفي سياق متصل؛ شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون. حسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني.

يأتي ذلك بينما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو واكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار، لكنها رفضت أيضا إضافة تعديل على مشروع ينص على وقف دائم لإطلاق النار.

من جانب آخر، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق، مؤكدة تمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس/آذار.

وفي حين واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد الاحتلال في أنحاء متفرقة من غزة، قدم الوزير غدعون ساعر استقالته التي اعتبرها زعيم المعارضة يائير لبيد خطوة أولى نحو حل حكومة.