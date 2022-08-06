السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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آخر تطورات حالة بايدن الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ 47 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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أكد طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور اليوم السبت أن فحوص كوفيد-19 التي أجريت للرئيس جو بايدن تحولت إلى سلبية، بعد أن ظلت إيجابية لعدة أيام.

وقال أوكونور في تقرير إن الرئيس الأمريكي سيظل في العزل الذاتي حتى تأتي فحوصه سلبية لمرة ثانية.

كان بايدن (79 عاما) قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو تموز.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي في ما وصفه أوكونور بأنه حالة “ارتداد” تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وكان بايدن البالغ من العمر 79 عاما قد خرج للتو من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو/تموز.

جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي فيما وصفه أوكونور بأنها حالة “ارتداد” تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وباكسلوفيد عبارة عن دواء مضاد للفيروسات من إنتاج شركة فايزر ويستخدم لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية مثل المرضى الطاعنين في السن.

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