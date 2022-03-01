آخر تطورات حرب أوكرانيا في يومها السادس

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر من الجانب الروسي، اليوم الثلاثاء، قوله إن من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية غدا الأربعاء.

وبعد الجولة الأولى من المفاوضات، التي جرت يوم الاثنين ولم تسفر عن نتائج ملموسة، قال الجانبان إنهما سيجتمعان مرة أخرى في الأيام المقبلة.

روسيا تتهم الغرب بدفع أوكرانيا إلى الحرب

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن نائب وزير الإعلام والصحافة أوليج جيراسيموف قوله إن وزارة الخارجية الروسية قالت، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يواصل دفع أوكرانيا إلى الحرب عن طريق تزويدها بالأسلحة.

كما قالت الوزارة إن سلوك شركتي التكنولوجيا العملاقتين ألفابيت وميتا، اللتين نفذتا ”دعاية مناهضة لروسيا“، غير مقبول.

الجيش الروسي يطلب من المدنيين في كييف المقيمين قرب مواقع مستهدفة المغادرة

طلب الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف: ”من أجل وقف الهجمات المعلوماتية ضد روسيا، ستُنفّذ ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد البنى التحتية التكنولوجية لجهاز الأمن وضدّ المركز الرئيسي لوحدة العمليات النفسية في كييف، ندعو سكان كييف الذين يعيشون قرب مراكز (أمنية) لمغادرة منازلهم“.

روسيا تعزل الجيش الأوكراني عن بحر آزوف

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية عزلت الجيش الأوكراني عن بحر آزوف شمالي البحر الأسود.

ونقلت وكالة أخرى، هي وكالة الإعلام الروسية، عن الوزارة قولها إن قوات الانفصاليين المدعومين من روسيا وصلت إلى حدود إقليم دونيتسك الأوكراني وانضمت إلى القوات الروسية.

الأمم المتحدة تطلب 1,7 مليار دولار بشكل عاجل للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا

أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا لجمع 1,7 مليار دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيساهم 1,1 مليار دولار في مساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان صادر عن المنظمة التي قدرت كذلك أن 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ تمكنوا من الفرار من المعارك إلى دول مجاورة.

الاتحاد الأوروبي سيناقش بجدية طلب أوكرانيا ”المشروع“ في الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الثلاثاء، إنه سيتعين على مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي أن تناقش بجدية طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرد على طلب كييف ”المشروع“.

ولكن ميشيل أشار إلى أنه على الرغم من أن طلب أوكرانيا ”رمزي“ فليس هناك موقف موحد بشأن قضية توسيع الاتحاد المكون من 27 دولة.

وقال ميشيل أمام البرلمان الأوروبي: ”سيكون الأمر صعبا، نعلم أن هناك وجهات نظر متباينة في أوروبا“.

وأضاف ميشيل: “ سيتعين على المجلس (المكون من حكومات الاتحاد الأوروبي) أن يبحث بجدية طلب أوكرانيا الرمزي والسياسي والمشروع الذي تم تقديمه واتخاذ القرار المناسب بطريقة حازمة وواضحة“.