السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
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آخر تطورات زيارة بايدن إلى السعودية

منذ 16 ثانية
جو بايدن

جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيتوجه إلى السعودية، وذلك بعد أسبوع من التلميح بمثل هذه الزيارة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وكانت مصادر ذكرت أن بايدن يخطط لزيارة السعودية إلى جانب زيارة لأوروبا وإسرائيل في وقت لاحق من يونيو/ حزيران.

والأسبوع الماضي، أفاد تقرير أمريكي بأن بايدن أجل زيارته إلى الشرق الأوسط، والتي كانت متوقعة نهاية الشهر الجاري، إلى شهر يوليو/تموز المقبل.

وقال عدد من المسؤولين الأمريكيين لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية إن زيارة بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، جرى تأجيلها إلى يوليو/تموز.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة “إن بي سي نيوز”: “نحن نعمل على رحلة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن التواريخ لا تزال في حالة تغير مستمر ويمكن أن تتغير مرة أخرى، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على مسار الجولة الخارجية لبايدن، بشكل رسمي.

ورفض البيت الأبيض التعليق على مسار الجولة الخارجية لبايدن، بشكل رسمي.

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