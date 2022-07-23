آخر تطورات صحة بايدن بعد الإصابة بكورونا

قال الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة، السبت، إن الأعراض التي ظهرت على الرئيس جراء الإصابة بكوفيد-19 آخذة في التحسن وإن التهاب الحلق بات “أقل إزعاجا” وكذلك رشح الأنف والسعال وآلام الجسم.

وأضاف الطبيب كيفين أوكونور أن حالة الرئتين جيدة وتشبع الدم بالأكسجين “لا يزال ممتازا في هواء الغرفة”.

وقال الطبيب إن بايدن مصاب على الأرجح بالمتحور بي.إيه5.

أعلن البيت الأبيض، الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن “يعاني من أعراض طفيفة للغاية وسيخضع للعزل الذاتي ويقوم بكافة مهامه خلال هذا الوقت”.

وأضاف البيان أن بايدن “حصل على اللقاح المضاد لكورونا كاملا، وحصل على جرعتين معززتين”.

وكان بايدن الأسبوع الماضي، في جولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والضفة الغربية والسعودية، التقى خلالها عدد من الرؤساء والقادة، كما حضر قمة عربية أمريكية في مدينة جدة.

وبايدن (79 عاما) هو أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرا ما تكون صحته محل نقاش عام.

وفي السياق، ظهر بايدن في مقطع مصور لطمأنة الشعب الأمريكي على صحته.

وقال في المقطع إن أعراض الإصابة “خفيفة ولا تدعو للقلق وأنه سيواصل مباشرة مهامه ومسؤولياته”.

ونشر حساب الرئيس الأمريكي تغريدتين على موقع تويتر بهذا الشأن، إذ شكر فيهما كل من سأل عنه واعتذر عن عدم حضوره فعالية كانت مقررة اليوم.

وكان مقررا أن يسافر بايدن إلى ولاية بنسلفانيا خلال النهار في إطار سلسلة من الرحلات في جميع أنحاء البلاد، تهدف إلى إحياء حظوظ الديموقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي.

يشار إلى أن البيت الأبيض لم يكشف أي تفاصيل حول كيفية وصول عدوى فيروس كورونا إلى بايدن، حتى مساء الخميس.