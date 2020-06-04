آخر تطورات فيروس كورونا المستجد حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ385,869 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين منذ كانون الأوّل إلى حد اليوم الخميس.

وتم تسجيل أكثر من 6,522,050 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وتم إعلان تعافي 2,820,000 مصاب على الأقل من هذه الحالات.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر أو تعطي أولوية الفحص لمخالطي المصابين، علاوة على ضعف امكانيات الاختبار في عدد من الدول الفقيرة.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 107,175 من بين 1,851,520 إصابة. وأعلن تعافي 479,258 شخصا على الأقل.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا هي المملكة المتحدة بـ39728 وفاة من بين 279,856 إصابة، تليها إيطاليا مع 33601 وفاة (233,836 إصابة) ثم البرازيل مع 32548 وفاة (584,016 إصابة) وفرنسا 29021 وفاة (188,674 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين، ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ، عن 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) و83022 إصابة (إصابة واحدة جديدة بين الأربعاء والخميس)، بينما تعافى 78319 مصاباً.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا حتى الخميس الساعة 11,00 ت غ 181,143 وفاة. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 114,633 وفاة (1,943,930 إصابة). وفي أميركا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 57701 وفاة (1,145,993 إصابة). وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 17693 (610,239 إصابة)، وفي الشرق الأوسط 9962 وفاة (437,684 إصابة)، وفي إفريقيا 4606 وفاة (163,287 إصابة)، وفي أوقيانيا 131 وفاة (8612 إصابة).