آخر تطوّرات وباء كورونا: فتح الحدود في أوروبا… شيناي الهنديّة تحت العزل مجدّداً

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في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

– قمة حول خطة إنعاش للاتحاد الأوروبي

دعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي الجمعة قادة دول الاتحاد الـ27 إلى توحيد الصفوف للتوصل سريعاً إلى اتفاق حول خطة إنعاش ضخمة لمرحلة ما بعد كورونا، بهدف إخراج القارة العجوز من ركود تاريخي.

ومن شأن اتفاق على هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو أن يشكل خطوة تاريخية في البناء الأوروبي.

– إعادة فتح الاتحاد الأوروبي

يعدّ الأوروبيون “منتصف الأسبوع المقبل” لائحة أولية من 50 دولةً من خارج الاتحاد الأوروبي ستفتح الحدود معها، وفق وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية.

– خطة تعويض دراسية في بريطانيا –

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، خطة بقيمة مليار جنيه استرليني (1,1 مليار أورو) لمساعدة الأطفال المعزولين المحرومين من المدرسة على التعويض عن الدروس التي فاتتهم.

– أكثر من 454 ألف وفاة

أسفر الوباء عن 454,101 وفاة في العالم على الأقل منذ ظهوره في الصين رسمياً في كانون الأول، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 118,435 وفاة، تليها البرازيل بـ47,748 وفاة، والمملكة المتحدة بـ42,288 وفاة، وإيطاليا بـ34,514 وفاة، وفرنسا بـ29,603 وفيات.

– الصين تنشر جينوم فيروس كورونا المكتشف في بيجينغ

أفادت الصين، الجمعة، عن 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بيجينغ. ونشرت الشريط الوراثي (الجينوم) الخاص بفيروس كورونا الذي انتشر في بؤرة للوباء اكتشفت أخيرا في المدينة، بينت تشابهاً بينه وبين النوع الذي انتشر في أوروبا.

– الفيروس موجود منذ كانون الأول في إيطاليا

كان فيروس كورونا المستجد موجوداً في مياه الصرف في ميلانو وتورين (شمال إيطاليا) منذ كانون الأول 2019، قبل شهرين من الإعلان عن اكتشافه رسمياً في البلاد، وفق المعهد العالي للصحة في إيطاليا.

– مدينة شيناي الهندية تحت العزل مجدداً

دخل سكان شيناي في جنوب الهند البالغ عددهم 15 مليون نسمة، الجمعة، في العزل من جديد لمواجهة تصاعد تفشي الوباء.

ورفعت الهند الخميس الحظر على تصدير الهيدروكسي كلوروكين، الذي تؤمن 70 بالمئة من إنتاجه العالمي، في وقت لا تزال تطرح فيه تساؤلات حول مدى فعالية هذا العقار.

– لا ضرورة لفرض عزل جديد في الولايات المتحدة

قال خبير الأمراض المعدية الأميركي أنطوني فاوتشي في مقابلة مع فرانس برس إن فرض تدابير عزل جديدة في الولايات المتحدة لن يكون ضرورياً رغم ارتفاع عدد الإصابات به في بعض الولايات.

وحذر أيضاً في حديث مع قناة “سي إن إن” من صعوبة إمكانية إطلاق موسم كرة القدم الأميركية كما هو مقرر في أيلول.

– ارتفاع الدين الفرنسي

بلغ الدين العام الفرنسي أواخر آذار نسبة 101,2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 2438,5 مليار يورو، مرتفعاً 3,1 نقاط مقارنةً بما كان عليه أواخر كانون الأول، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

– عودة القبل إلى السينما

أكد وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر “العودة إلى تصوير مشاهد القبل” في الأفلام، حيث “قام ممثلون بالخضوع لفحص (كوفيد-19)، وانتظروا قليلاً، قبل أن يصوروا مشهد القبلة المهم جداً في السينما”.