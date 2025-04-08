آذار 2025... الأدفأ في أوروبا والثاني عالميا

شهدت أوروبا أدفأ شهر آذار منذ بدء تسجيل البيانات، حيث بلغت درجات الحرارة المتوسطة قليلا فوق 6 درجات مئوية، أي أعلى بـ41ر2 درجة من متوسط الفترة 1991–2020، وفقا لوكالة المناخ الأوروبية “كوبرنيكوس”.

وعلى الصعيد العالمي، كان آذار 2024 ثاني أدفأ شهر يتم تسجيله على الإطلاق.

وتعكس هذه النتائج تزايد القلق من أن الهدف الدولي المتمثل في حصر الاحترار العالمي عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بات أقرب إلى التلاشي.

ورغم أن عام 2024 قد تجاوز بالفعل هذا الحد، إلا أن الهدف يُعتبر مفقودا رسميا فقط إذا تم تجاوزه على مدار عدة سنوات متتالية، كما أفادت “كوبرنيكوس” بأن امتداد الجليد البحري في القطب الشمالي كان الأدنى على الإطلاق في شهر آذار.

وعانت أجزاء كبيرة من وسط أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، من ظروف جفاف غير معتادة، وبدأت آثار الضغط على الأنظمة البيئية بالظهور، حيث تتأثر النباتات والحيوانات بشكل متزايد بنقص الرطوبة.