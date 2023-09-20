آلاف الأرمن يتدفقون على مطار قرة باغ بعد اتفاق لوقف إطلاق النار

احتشد آلاف الأرمن في مطار بإقليم ناجورنو قرة باغ، الأربعاء، حيث يوجد مقر بعض قوات حفظ السلام الروسية بعد أن وافقت قوات الانفصاليين على وقف لإطلاق النار سيشهد استسلامهم لأذربيجان.

وحث الانفصاليون الذين يديرون ما أطلقوا عليها من جانب واحد (جمهورية أرتساخ) السكان في المنطقة وعددهم 120 ألفا على عدم التعجل بالتوجه لمطار ستيباناكيرت وهو اسم عاصمتهم للإقليم.

وقال الانفصاليون “نحث سكان ستيباناكيرت مرة أخرى على عدم الاستسلام للذعر وعدم التوجه للمطار بمبادرة منهم للإخلاء”.

وأظهرت صور من قرة باغ آلاف في المطار بعضهم برفقة أطفال.

واتهم قادة الانفصاليين مرارا أذربيجان بأنها تريد تنفيذ تطهير عرقي في قرة باغ. وترفض باكو هذه الاتهامات وتقول إنها ستحمي حقوق المدنيين المنتمين لعرق الأرمن في المنطقة بموجب دستورها.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على لقاء ممثلين عن الأرمن في قرة باغ مع السلطات في أذربيجان غدا الخميس.