آلاف الفلسطينيين يعودون لشمال غزة مع صمود وقف إطلاق النار

فلسطينيون، الذين نزحوا إلى الجزء الجنوبي من غزة بأمر من إسرائيل، يسيرون على طول الطريق أثناء عودتهم إلى الشمال، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في وسط قطاع غزة، 11 أكتوبر 2025. رويترز

تدفق آلاف الفلسطينيين نحو الشمال على طول ساحل غزة اليوم السبت عائدين سيرا على الأقدام أو على متن السيارات والعربات إلى منازلهم المهجورة والمدمرة، فيما يبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) صامد.

وتراجعت القوات الإسرائيلية بموجب المرحلة الأولى من اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وحولت أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض.

وقالت نبيلة بصل بينما كانت تسير على قدميها مع ابنتها “الشعور لا يوصف الحمد والشكر لله… إن شاء الله تكون آخر معاناة إلنا… إحنا مبسوطين عهد الله كتير كتير إنها وقفت ها الحرب وخلصت المعاناة”.

وذكرت أن ابنتها أصيبت في رأسها جراء الحرب.

عد تنازلي للإفراج عن الرهائن

بمجرد أن أكملت القوات الإسرائيلية إعادة انتشارها أمس الجمعة، وهو ما يبقيها خارج المناطق الحضرية الرئيسية لكنها لا تزال تسيطر على نصف القطاع تقريبا، بدأ العد التنازلي من أجل أن تفرج حماس عن الرهائن خلال 72 ساعة.

وقال هاغاي أنغريست والد ماتان المحتجز رهينة “نحن متحمسون للغاية، ننتظر ابننا وجميع الرهائن وعددهم 48… نحن في انتظار المكالمة الهاتفية”.

ويعتقد أن 20 من هؤلاء الرهائن المتبقين ما زالوا على قيد الحياة.

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن 26 رهينة لقوا حتفهم فيما لا يزال مصير رهينتين غير معروف حتى الآن.

ووفقا للاتفاق، ستفرج إسرائيل بعد تسليم الرهائن عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة و1700 معتقل احتجزتهم خلال الحرب.

وينص الاتفاق كذلك على دخول مئات الشاحنات يوميا إلى غزة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.