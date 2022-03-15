آلية عسكرية أوكرانية في مواجهات مع مدرعات روسية.. بالفيديو

منذ بدء الهجمات العسكرية ولايزال الجيش الاوكراني، يريد منع القوات الروسية من التقدم اي خطوة جديدة، ومع مرور الوقت تتجدد النظرات القتالية في الحرب الجارية، وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الاوكرانية، واشارت من خلاله على استمرار الأعمال القتالية الدائرة في مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود جنوبي البلاد، في مواجهة القوات الروسية.

وأرفقت وزارة الدفاع الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر” بتعليق جاء فيه: “استمرت الأعمال القتالية الرائعة لقواتنا في الدفاع عن ماريوبول”.

وتظهر في الفيديو آلية عسكرية أوكرانية تخوض مواجهات قتالية وتشتبك مع مدرعات روسية وتدمرها.

وقتل مئات المدنيين في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية الروسية وحتى الإثنين، فيما نجحت قافلة تضم أكثر من 160 سيارة بالمغادرة، في أول محاولة ناجحة على ما يبدو لترتيب “ممر إنساني” لإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أرتستوفيتش قد قال، اإاثنين، إن أكثر من 2500 من سكان مدينة ماريوبول سقطوا قتلى منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، وأضاف أنه يستند في ذلك إلى “أرقام من إدارة المدينة”، واتهم القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة يوم الأحد.

ومن جهة أخرى، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن أكثر من 2400 مدني قتلوا في ماريوبول، منذ العملية العسكرية الروسية التي بدأت الشهر الماضي.

وأوضح أن أكثر من 2.6 مليون شخص فروا من أوكرانيا، وأن عدد اللاجئين قد يرتفع إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، وفقما ذكرت وكالة “رويترز”.

Блискуча бойова робота підрозділів Об’єднаних сил, що продовжують обороняти Маріуполь.#stoprussia pic.twitter.com/XaYPBLvbrP — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 14, 2022