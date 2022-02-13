آمال ألمانيا تتراجع: لا نتوقع نتائج من المحادثات مع بوتين

أعلنت ألمانيا اليوم الأحد أنها لا تتوقع نتائج من محادثات مستشارها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه سيبلغ بوتين أن نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا لا يمكن إلا أن ينظر إليه كتهديد خطير.

لكنّ مصدراً رسمياً ألمانياً رفيعاً، أوضح في الوقت عينه أنه من المهم إجراء حوار بين الطرفين من أجل فهم مخاوف أو شواغل موسكو بشكل أفضل.

إلى ذلك، لفت المصدر بحسب ما نقلت وكالة رويترز إلى أن شولتس سيناقش خلال زيارته المقبلة إلى كييف سبل استقرار الاقتصاد الأوكراني.

ويتوقع أن يزور المستشار الألماني الثلاثاء المقبل موسكو بعد زيارات مرتقبة إلى كل من واشنطن وكييف حيث سيجري محادثات ترتكز على تسوية الأزمة الأوكرانية ونزع فتيل التوتر.

وتأتي هذه الزيارة مع تصاعد الأزمة بين روسيا والغرب على خلفية الملف الأوكراني، ووسط تلويح أميركي بعقوبات كبيرة على الروس إن أقدموا على غزو الأراضي الأوكرانية.