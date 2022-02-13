الأحد 12 رجب 1443 ﻫ - 13 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

آمال ألمانيا تتراجع: لا نتوقع نتائج من المحادثات مع بوتين

منذ 4 ساعات
A A A
طباعة المقال

أعلنت ألمانيا اليوم الأحد أنها لا تتوقع نتائج من محادثات مستشارها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه سيبلغ بوتين أن نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا لا يمكن إلا أن ينظر إليه كتهديد خطير.

لكنّ مصدراً رسمياً ألمانياً رفيعاً، أوضح في الوقت عينه أنه من المهم إجراء حوار بين الطرفين من أجل فهم مخاوف أو شواغل موسكو بشكل أفضل.

إلى ذلك، لفت المصدر بحسب ما نقلت وكالة رويترز إلى أن شولتس سيناقش خلال زيارته المقبلة إلى كييف سبل استقرار الاقتصاد الأوكراني.

ويتوقع أن يزور المستشار الألماني الثلاثاء المقبل موسكو بعد زيارات مرتقبة إلى كل من واشنطن وكييف حيث سيجري محادثات ترتكز على تسوية الأزمة الأوكرانية ونزع فتيل التوتر.

وتأتي هذه الزيارة مع تصاعد الأزمة بين روسيا والغرب على خلفية الملف الأوكراني، ووسط تلويح أميركي بعقوبات كبيرة على الروس إن أقدموا على غزو الأراضي الأوكرانية.

    المزيد من أخبار العالم

    احتجاجات في إيران- أرشيفية
    احتجاجات إيران تتصاعد.. هتافات ضد الحكومة والبرلمان
    علم أمريكا
    أمريكا تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان
    جيك سوليفان
    واشنطن: على العالم أن يستعد لاجتياح أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    جوزيف أبو فاضل يكشف عما يمكن للرئيس عون أن يفعله بعد 31 أكتوبر المقبل!!
    آيفون
    “آيفون” تحذر.. أنتم تشحنون هواتفكم بشكل خاطئ!‏
    النظام الغذائي المتوازن ضروري لإطالة العمر
    النظام الغذائي.. “كلمة السر” لدى أطول الناس عمرا في العالم