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آيكار الروسية: محاصيل الحبوب الشتوية في موسكو جيدة نسبياً

منذ 44 دقيقة
الحبوب الروسية - تعبيرية

الحبوب الروسية - تعبيرية

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قالت شركة الاستشارات الزراعية الروسية آيكار الأربعاء إن حالة محاصيل روسيا الشتوية جيدة نسبيا على عكس تقديرات سابقة، مشيرة إلى إمكانية تعديل توقعاتها لمحصول الحبوب هذا العام بالرفع.

وتتوقع آيكار أن يصل محصول الحبوب في 2025 إلى 129.5 مليون طن، وهو ما يزيد عن 126 مليون طن في العام الماضي الذي شهد تضرر المحاصيل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتوقع الشركة أن يصل محصول القمح إلى 82.5 مليون طن إا لم تحدث مفاجآت.

وقال رئيس الشركة دميتري ريلكو خلال مؤتمر في موسكو “من المحتمل أن نرفع تلك التقديرات”.

وأضاف “الضبابية غير المسبوقة بشأن حالة المحصول تحولت إلى توقعات جيدة نسبيا في الوقت الحالي، وإلى حالة ممتازة في بعض المناطق. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى هطول المزيد من الأمطار”.

وقال مركز التحليلات التابع لوزارة الزراعة في الثامن من أبريل نيسان إن المعدل الإجمالي للفاقد المسجل في حجم المحصول بعد شتاء دافئ على نحو غير معتاد لم يتجاوز ثلاثة بالمئة في جميع أنحاء البلاد، وذلك رغم تقارير صدرت أواخر العام الماضي أظهرت أن 37 بالمئة على الأقل من المحاصيل الشتوية كانت في حالة سيئة.

    المصدر :
  • رويترز

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