أبرزها أمريكا وفرنسا..تراجع مصداقية حكومات 6 دول لدى شعوبها بسبب كورونا

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يبدو أن تداعيات فيروس كورونا المستجد ، ليست فقط من ناحية الوفيات أو الإصابات أوحتى الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالمليارات بل تعدى ذلك ليطال ثقة الشعوب في أداء حكوماتها ، حيث تسبب تفشي الوباء في تراجع مصداقية الحكومة عند مواطنيها .

وكشفت دراسة دولية نشرتها شركة كيكست-سي إن سي، السبت، عن تراجع مصداقية حكومات 6 دول لدى شعوبها فيما يتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأظهرت الدراسة التي أجريت في 6 دول هي: فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والسويد، انخفاض ثقة مواطنيها في أدائها مقارنة بشهر يونيو/حزيران.

ولفتت إلى أن 35% فقط ممن شملهم الاستطلاع في المملكة المتحدة عبروا عن تأييدهم لعمل الحكومة، وهي نسبة أقل بـ3 نقاط مما كان عليه في يونيو/حزيران.

وبحسب الدراسة، ارتفعت نسبة عدم تأييد الحكومة في الولايات المتحدة إلى 44%، في مقابل 40% منتصف يونيو/حزيران، وفي اليابان حيث يعتقد 51% أن السلطات تدير الأزمة بشكل سيئ.

فيما عبر 41% من الفرنسيين عن عدم رضائهم عن عمل الحكومة، فيما كشفت الدراسة عن تأييد شعبي واسع لاستخدام الكمامة.

وتم إجراء الاستبيان في منتصف يوليو/تموز، على مدى 5 أيام، لعينة شملت ألف شخص بالغ في كل بلد، وتصل نسبة الخطأ إلى 3.3% بالنسبة لجميع البلدان.