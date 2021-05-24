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أبرزهم حسین دهقان.. انسحاب مرشحين من سباق انتخابات الرئاسة بإيران

25 - مايو - 2021
حسین دهقان

حسین دهقان

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انسحب مستشار المرشد الإيراني للصناعات العسكرية ووزير الدفاع السابق العميد حسین دهقان أعلن انسحابه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت قناة روسيا اليوم، إلى أن “دهقان أعلن أن انسحابه جاء دعما للمرشح إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية”.

من جهته، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس کدخدائي، الانتهاء من دراسة صلاحية المتقدمين للترشح، وأن المجلس سيسلم الأسماء لوزارة الداخلية يوم غد الثلاثاء.

وقال: “كان هناك بعض القضايا الغامضة حول بعض المرشحين حيث تم استدعاؤهم لتقديم إيضاحات”.

بدوره، أكد مساعد قائد “فيلق القدس” وزير الدفاع السابق، رستم قاسمي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقائمة المرشحين تشير إلى المصادقة على شخصيتين إصلاحيتين هما همتي ومهر علي زادة، بينما المرشحين الخمسة المتبقين هم من التيار المحافظ.

يذكر أنه من المقرر إعلان وزارة الداخلية رسميا عن الأسماء.

ويتوقع أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتوقعة في يونيو المقبل إلى ترسيخ كامل للانقسام في معسكر المتشددين، بعد عملية تفكك طويلة عرفها الجناح اليميني في الخريطة السياسية في البلاد.

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