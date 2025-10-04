أبرز ردود الفعل بعد دعوة ترامب إلى وقف القصف على غزة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى وقف قصفها لغزة بعد أن قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها مستعدة للإفراج عن الرهائن ووافقت على بعض جوانب خطة ترامب لإنهاء الحرب، لكن الغارات الإسرائيلية قتلت عددا من الفلسطينيين اليوم السبت.

وفيما يلي بعض ردود الفعل من أنحاء العالم على بيان حماس ورد فعل ترامب:

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

“استعداد حماس المعلن للإفراج عن الرهائن والتفاوض على أساس أحدث اقتراح للرئيس الأمريكي أمر مشجع. يجب اغتنام هذه اللحظة. وقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن جميع الرهائن أصبحا قريبين”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

“الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة أصبحا على وشك الحدوث! يجب متابعة التزام حماس دون تأخير. لدينا الآن الفرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام… أود أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه على التزامهم بالسلام”.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

“يجب إطلاق سراح الرهائن. يجب نزع سلاح حماس. يجب أن يتوقف القتال على الفور. ويجب أن يحدث كل ذلك بسرعة كبيرة. بعد ما يقرب من عامين، هذه هي أفضل فرصة للسلام. ستواصل ألمانيا المشاركة”.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

“قبول حماس لخطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام. ندعم بقوة جهود الرئيس ترامب التي قربتنا من السلام أكثر من أي وقت مضى. هناك الآن فرصة لإنهاء القتال، وعودة الرهائن إلى ديارهم، ووصول المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس

“يجب على الجميع اغتنام هذه اللحظة لإنهاء المعاناة الإنسانية الفظيعة. أوقفوا القصف، وأسكتوا البنادق، وضعوا حدا للمجاعة واسمحوا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

“نرحب بقيادة الرئيس ترامب في الوقت الذي تحرز فيه جهود السلام في غزة تقدما حاسما. تمثل مؤشرات إطلاق سراح الرهائن خطوة مهمة إلى الأمام. وستواصل الهند دعمها القوي لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل”.

وزارة الخارجية الأردنية

كتبت على موقع إكس “رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بالرد الإيجابي لحركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة. الأردن يثمن الدور الرئيس لجمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين في جهود التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار”.

رحب الأردن أيضا برفض ترامب ضم إسرائيل للضفة الغربية، ودعا إلى وقف فوري للهجوم الإسرائيلي وفتح المعابر لدخول المساعدات وبدء عملية سلام تستند إلى حل الدولتين.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

“ترحب كندا بالتزامات حماس بالتخلي عن السلطة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، الأحياء منهم والأموات. ونشجع جميع الأطراف على العمل فورا على تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس، وعلى دفع السلام والأمن في المنطقة”.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

كتب على موقع إكس “ترحب أستراليا بالتقدم المحرز في خطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة. ستواصل أستراليا مع شركائنا دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والعمل على حل الدولتين العادل والمستدام”.

رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف

“خطوات مهمة نحو وقف إطلاق النار في غزة بفضل خطة الرئيس ترامب للسلام. رغبة حماس المعلنة في إطلاق سراح الرهائن واستعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة حول خطة السلام هي علامة إيجابية. نهاية هذه الحرب الرهيبة باتت قريبة”.