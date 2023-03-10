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أبوظبي تخطط لتطوير أنظمة النقل من خلال شركة حكومية جديدة

منذ 41 دقيقة
ابوظبي

ابوظبي

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تخطط أبوظبي لتطوير أنظمة النقل في المناطق الحضرية والضواحي، بما في ذلك السكك الحديدية، من خلال شركة جديدة أعلنها المجلس الاقتصادي للإمارة الجمعة.

تم تشكيل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي في عام 2020 للإشراف على التوجه الاقتصادي للإمارة، بما يشمل الاستثمار والبترول والموارد الطبيعية.

وأفاد بيان المجلس أن شركة أبوظبي للنقل ستكون إحدى الشركات التابعة له وستقوم بتنفيذ وتشغيل وتطوير أنظمة نقل مستدامة في الإمارة، عاصمة دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الشركة ستتولى “تنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير أنظمة النقل، ونقل الركاب في المناطق الحضرية والضواحي… كما تتولى الشركة تطوير السكك الحديدية، وجميع الخدمات والأعمال اللازمة لتشغيل عملياتها أو المرتبطة بها، إلى جانب تقديم خدمات النقل والرحلات المتكاملة وتأجير السيارات والحافلات”.

    المصدر :
  • رويترز

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