أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة لمدة أسبوع

أعلنت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، اليوم الإثنين، تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة)، لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن القرار بالتمديد اتخذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة في أبوظبي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

وهذه هي المرة الثانية التي تمدد فيها الجهات المختصة حظر التنقل من وإلى أبوظبي وبين مدنها أسبوعا إضافيا.

يذكر أن مطارات أبوظبي قد أعلنت عن تركيب أنظمة التحكم اللاتلامسية، التي تعمل بتقنية فريدة من نوعها في 53 مصعداً في مطار أبوظبي الدولي، وذلك بالتعاون مع الشركة الإماراتية ميتا تاتش Meta Touch الرائدة في هذا المجال، وبهدف خفض احتمالات انتقال فيروس كورونا عن طريق اللمس المباشر للوحات التحكم بالمصاعد بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها مطارات أبوظبي لتوفير بيئة خالية من الفيروس والحد من انتشارهن ووجرى تصميم وتصنيع التقنية الجديدة التي توفر لوحات تحكم لاتلامسية، من خلال شركة ناشئة تتخذ من منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مقراً لها، وتطور حلولاً مبتكرة تدعم من خلالها معايير الصحة والسلامة. وتتيح التقنية الجديدة للأشخاص إمكانية استخدام المصاعد من خلال الإشارة باليد عن بُعد باتجاه الخيارات المطلوبة والموضحة على لوحات التحكم دون لمسها.