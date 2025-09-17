أبوظبي للاستثمار: التكنولوجيا ستظل محور اهتمام بعد تعزيز الائتمان الخاص في 2024

قال جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم الأربعاء إنه وسع استثماراته في فئات معينة من الأصول تشمل الائتمان الخاص العام الماضي، وسجلت الأصول المنطوية على مخاطر “مكاسب كبيرة” للعام الثاني على التوالي.

وجهاز أبوظبي للاستثمار أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وهو أقدم الصناديق الثلاثة الرئيسية التي تديرها حكومة أبوظبي وتستثمر نيابة عن حكومة الإمارة.

ولا يفصح الجهاز عن قيمة أصوله، لكن شركة (جلوبال إس.دبليو.إف) لأبحاث صناديق الثروة السيادية تقدر قيمتها بنحو 1.11 تريليون دولار.

وقال العضو المنتدب للجهاز الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي، في مراجعة الصندوق لعام 2024 إنه “من خلال اكتساب فهم أعمق لديناميكيات المخاطرة والعائد بالمحفظة الإجمالية، وسع جهاز أبوظبي للاستثمار عالمه القابل للاستثمار ضمن فئات أصول معينة”.

وذكر الجهاز أن نهجه النشط فيما يتعلق بالائتمان الخاص سمح له بالاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل البديل والمرن، إذ تُعد هذه الفئة من الأصول محور اهتمام فرقه المعنية بالاستثمار المباشر والعقارات والبنية التحتية.

وتوسع الائتمان الخاص، الذي يشير إلى الإقراض غير المصرفي، في السنوات القليلة الماضية، جاذبا استثمارات من بعض أكبر مديري الأصول في العالم، وذلك في ظل اللوائح الأكثر صرامة التي تجعل تمويل القروض عالية المخاطر أكثر تكلفة بالنسبة للمقرضين التقليديين.

وقال جهاز أبوظبي للاستثمار إن مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الأخرى لا تزال تمثل مجالا للنمو، مضيفا أن “نهجه في أجزاء من محفظة الأسهم المدارة بشكل نشط تطور أيضا” إذ وسع قدرته على الاستثمار بمرونة عبر مجموعة أوسع من الأسهم والاستراتيجيات المتعلقة بها.

وبلغ معدلا العائد السنوي للصندوق على مدى 20 عاما 6.3 بالمئة وعلى مدى 30 عاما 7.1 بالمئة، مقارنة مع 6.4 بالمئة و6.8 بالمئة في 2023.

وقال العضو المنتدب إن المشهد الاقتصادي العالمي سيظل معقدا على الأرجح في 2025، مع توقعات باستقرار التضخم أو ارتفاعه قليلا وتركز سوق الأسهم في الولايات المتحدة، مما يشكل تحديا لمديري المحافظ الاستثمارية.

وأضاف أن جهاز أبوظبي للاستثمار سيستمر في المراهنة على التكنولوجيا و”الاستخدام الفعال” للبيانات خلال خوض بيئة الاستثمار.