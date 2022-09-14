أبوظبي للموانئ تستحوذ على 70% في شركتين مصريتين

أعلنت شركة موانئ أبوظبي، إكمال صفقة الاستحواذ على حصة 70% في شركتين مصريتين تعملان في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ والتخزين (ترانسمار وترانسكارجو الدولية)، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 140 مليون دولار.

وتعد الصفقة أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي، وتوفر لها منصة رائدة في السوق تضمن تحقيق المزيد من النمو في أحجام الحاويات والبضائع وعمليات الموانئ في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، وكامل منطقة البحر الأحمر.

وتعتبر ”ترانسمار“ خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية.

وتشمل قائمة الموانئ التي تندرج ضمن خطوط الشحن التي تخدمها، كلا من الأدبية والعين السخنة في مصر، وجدة وجبيل والدمام في السعودية، والعقبة في الأردن، وبورسودان في السودان، وجيبوتي في جيبوتي، إضافة إلى ميناء خليفة وجبل علي في الإمارات.

وتتمتع الشركة بقدرات متخصصة في مناولة المنتجات البتروكيماوية التي تشكل جزءا رئيسا من حركة التجارة في هذه الخطوط.

أما ”تي سي آي“، فهي شركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع والرافعات الثقيلة وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.

وتمتلك الشركة أسطولًا يضم معدات تحميل وتفريغ متطورة، وتتركز عملياتها في ميناء الأدبية، الذي يعد أحد أهم الموانئ التي تخدم المناطق المطلة على البحر الأحمر في مصر، وتعد المشغل الحصري والأكبر في هذا الميناء، حيث تدير حصة سوقية كبيرة من خدمات المناولة والتحميل والتفريغ.

وتمضي الشركتان وفقًا للخطط المرسومة لتحقيق عائدات تصل إلى 137 مليون دولار، وأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تصل إلى 65 مليون دولار عن كامل عام 2022.

ومن المقرر أن تواصل عائلة الأحول والفرق التنفيذية للشركتين الاضطلاع بمهام الإدارة وتقديم خطط النمو الإستراتيجي، تحت إدارة ودعم مجلس الإدارة بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن الإتمام الناجح لهذا الاستحواذ الدولي هو خطوة رئيسة أخرى في مسيرة النمو العالمي ونهج التوسع في أسواق عالمية متنوعة الذي تنتهجه المجموعة.

وتابع ”تفتخر مجموعة موانئ أبوظبي بسجلها الناصع من الإنجازات، والقدرة على الاستثمار بنجاح في شراكات وعمليات استحواذ تحقق المزيد من القيمة، وتحسن محفظة خدماتنا، وتفتح الباب أمام المزيد من قنوات الربط التجاري لمتعاملينا“.

واختتم ”يوفر لنا هذا الاستحواذ موقعا قياديا في شركات رائدة إقليميا، ويضمن حضورًا واسعًا للمجموعة على عدد من الخطوط التجارية الرئيسة، كما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة لكل من ”ترانسمار“ و“تي سي آي“ بما يسهم في تحسين عروضنا التجارية على امتداد منطقة الخليج وشمال أفريقيا“.