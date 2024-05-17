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أبو الغيط: المجتمع الدولي يتعامل بنظرة عنصرية مع الأزمة في غزة

منذ ساعة واحدة
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية

أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية

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هاجم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس الخميس، ما وصفها بـ “نظرة عنصرية دولية” تجاه ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال منددا “إنه لو كانت الدماء الفلسطينية “أوروبية” ما تم السماح بكل ما يحدث حاليا”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية بالمنامة، التي استضفتها البحرين، الخميس، لأول مرة في تاريخها، والتي دعت إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، يسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبشأن المؤتمر، أوضح أبو الغيط، أن “المؤتمر الدولي يهدف إلى إطلاق عملية سياسية لحل القضية الفلسطينية”.

وأضاف أن “فرص إقامة المؤتمر الدولي واردة للغاية في ظل دعم أوروبي إسباني عربي له”، مشترطا وقف إطلاق النار بغزة واستقرار الأمور.

وفيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة، اعتبر أبو الغيط، أن هناك “نظرة عنصرية دولية”.

وتابع: “لو كانت هذه الدماء (في إشارة للفلسطينيين) أوروبية ما كانوا سمحوا (الأوروبيون) بكل هذا أن يحدث”.

واعتبر أن كل من يدافع عن إسرائيل “سقط سقوطا كاملا”.

وردا على سؤال بشأن تواجد قوات عربية في غزة، أجاب أبو الغيط: “تتحدث صحف أمريكية عن قوات حفظ سلام عربية في غزة، ونحن نتابع في الجامعة العربية بدقة كل ما يثار في هذا الموضوع إعلاميا ولكن لا يتحدث أي طرف فيما هو مطروح”.

ولفت إلى أن “تلك التقارير الأمريكية الغربية تخلص أنه لابد من سلطة جديدة، وهذه السلطة الجديدة لديها قدرات عسكرية وأمنية، ولكي تؤمن القطاع كمرحلة انتقالية تدخل قوات حفظ سلام عربية أو دولية، وكل هذا افتراضات في ظل عملية عسكرية لا تزال تدور للأسف”.

وفي وقت سابق الخميس، اختتمت القمة العربية في دورتها العادية الـ33، التي تعقد للمرة الأولى في البحرين على مستوى القادة.

وعقدت القمة في توقيت حرج للمنطقة العربية، إذ تأتي في ظل تصاعد الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر الثامن، خاصة مع تصاعد وتيرة القصف وتطويق الحصار بسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع مصر الأسبوع الماضي.

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