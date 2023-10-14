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أبو الغيط: نرفض ترحيل الفلسطينيين قسراً عن شمال قطاع غزة

منذ 54 دقيقة
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية

أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية

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أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رفض الجامعة القاطع لأي شكل من أشكال ترحيل الفلسطينيين قسراً من شمال القطاع إلى جنوبه.

كما أشار أبو الغيط، أثناء لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في القاهرة، إلى أن الجامعة تعارض عقاب الفلسطينيين جماعياً على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وشدّد “على ضرورة العمل بشكل متضافر على الصعيد الدولي من أجل منع الاستمرار في ارتكاب مذبحة في غزة، خصوصاً أن دوامة العنف والانتقام لن تجلب الأمن أو السلام على المدى الطويل”.

وتابع: “المشكلة الأساسية التي لا مهرب منها تتمثل في استمرار الاحتلال وانسداد الأفق السياسي، وأن ما يحدث يجعل السلام أبعد منالا”.

من جهتها، طلبت بيربوك من أبو الغيط حل أزمة المحتجزين الألمان في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجامعة العربية المستشار جمال رشدي: “شهد اللقاء بين أبو الغيط وبيربوك توافقاً حول ضرورة حماية السكان المدنيين في القطاع من العمل العسكري الإسرائيلي، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع للحيلولة دون المزيد من تردي الوضع”.

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