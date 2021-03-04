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أبو الغيط يدعو لضغط دولي أكبر على الحوثيين

4 - مارس - 2021
ابو الغيط

ابو الغيط

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دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لوضع ضغوط دولية أكبر على الحوثيين؛ لدفعهم إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في كافة ربوع اليمن، وبما يُمهد للانخراط في عملية سياسية تشمل جميع الأطراف، وفقا للمرجعيات المعروفة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الخميس، وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، بمقر الأمانة العامة للجامعة، بحسب بيان الأخيرة، الذي بين أن الطرفين ناقشا آخر مستجدات الوضع اليمني في ضوء حملة التصعيد الحوثية في مأرب، والمحاولات الجارية لدفع المسار السياسي للحل.

وأكد أبو الغيط للوزير اليمني دعم الجامعة العربية لموقف حكومته، ولمساعيها في الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله في مواجهة الأطماع الإقليمية، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تُنفذ أجندة إيرانية وتُمارس التصعيد في مأرب، بالتناغم مع هذه الأجندة المتهورة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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